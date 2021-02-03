دولي

وزير الصحة البريطاني: جرعة واحدة من لقاح "أسترازينيكا" تعطي حماية لـ 12 أسبوعاً

وزير الصحة البريطاني: جرعة واحدة من لقاح "أسترازينيكا" تعطي حماية لـ 12 أسبوعاً
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، اليوم الأربعاء: إن دراسة أكدت بأن جرعة واحدة من لقاح "أسترازينيكا" تعطي حماية لـ 12 أسبوعا.

وأضاف في تصريحات نقلتها قناة (العربية)، بأن هذه الدرسة تدعم قرار تأخير الجرعة الثانية للقاح ومنحها لآخرين.

في السياق، قال خبير من مطوري اللقاح الذي طورته جامعة أكسفورد، إنه "كلما زادت إصابات (كورونا) كلما تحور الفيروس".

وتابع: بأن "لقاحنا يستهدف من فوق (65 عاماً) بالمقام الأول، مؤكداً بأن "المناعة المكتسبة من اللقاحات أطول من مناعة المتعافين".

وأعلنت بريطانيا اليوم الأربعاء، أن أكثر من 10ملايين شخص تلقوا لقاح كورونا للآن 

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