عدة إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة سبسطية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب، مساء اليوم الأربعاء، عدد من المواطنين بحالات اختناق عقب اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي لبلدة سبسطية شمال نابلس.



وقال رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسط اطلاق الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى الى اندلاع مواجهات واصابة عدد من الأهالي بحالات اختناق.



وأضاف: أنه لليوم الثاني تواليا تقتحم قوات الاحتلال الموقع الأثري، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)