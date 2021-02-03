شؤون فلسطينية

رئيس سلطة المياه يبحث مع ممثلة النمسا تعزيز آفاق التعاون

رئيس سلطة المياه يبحث مع ممثلة النمسا تعزيز آفاق التعاون
رام الله - دنيا الوطن
بحث رئيس سلطة المياه مازن غنيم، اليوم الأربعاء، مع ممثلة جمهورية النمسا في فلسطين استريد فاين، آفاق التعاون المشترك والخطط المستقبلية الرامية لدعم توجهات سلطة المياه لتطوير قطاع المياه، من خلال البرامج والمشاريع الاستراتيجية الهادفة إلى تحسين مستوى خدمات المياه والصرف الصحي.

وثمن غنيم العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون القائم في قطاع المياه، من خلال الدعم الفني والذي كان له دور هام في مساندة سلطة المياه في تنفيذ برامجها الخاصة بتطوير البنية التحتية والبناء المؤسساتي لقطاع المياه.

وأشار إلى أولويات سلطة المياه والمشاريع والبرامج الحالية والمستقبلية للتطوير القطاع، وتوجه سلطة المياه لتكثيف الخطوات العملية نحو تطوير الجانب المؤسساتي للقطاع، سيما تلك المرتبطة بتطوير وحدة تنسيق المشاريع التي تشرف على تنفيذ برنامج التدخلات المتدحرج لإمداد قطاع غزة بالمياه المستدامة، والتخطيط لتوسعة محاور عمل الوحدة لتكون قادرة على توفير الدعم الفني اللازم في الضفة الغربية، بما يشمل تطوير نظام معلومات متكامل لقطاع المياه يكون مرجعية لاتخاذ القرارت المستقبلية.

وأكد غنيم أهمية الدعم الذي توليه حكومة النمسا لتطوير الجوانب المؤسساتية لما لها من أهمية في خدمة قطاع المياه بشكل عام، مثمنا الدعم الذي قدمته الوكالة النمساوية لدعم خطة الطوارئ التي وضعتها سلطة المياه لمواجهة جائحة كورونا لتوفير الاحتياجات اللازمة.

من جانبها، أكدت فاين دعم حكومتها لقطاع المياه الفلسطيني، وبما يتوافق مع أولويات سلطة المياه في تطوير القطاع، مشيدة بالجهود التي تبذلها سلطة المياه بالخصوص على الرغم من كافة التحديات التي تواجه عملها على مختلف الأصعدة وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على إعداد خطة شاملة لآلية عمل البرنامج للأعوام القادمة بما يساهم في تعزيز دور سلطة المياه للقيام بمهامها.

أخبار ذات صلة

أبو بكر: قضية الأسرى تمر بمرحلة حرجة وحكومة الاحتلال مستمرة في تصعيدها

أبو بكر: قضية الأسرى تمر بمرحلة حرجة وحكومة الاحتلال مستمرة في تصعيدها

الصالح يثني على جهود سفيرة مملكة الدنمارك لدى فلسطين ودعمها لقطاع الحكم المحلي

الصالح يثني على جهود سفيرة مملكة الدنمارك لدى فلسطين ودعمها لقطاع الحكم المحلي

محكمة الاحتلال تؤجل البت في قضية الأسير مسالمة لمدة أسبوع

محكمة الاحتلال تؤجل البت في قضية الأسير مسالمة لمدة أسبوع

بشارة يناقش الوضع المالي مع المبعوث الأممي لعملية السلام

بشارة يناقش الوضع المالي مع المبعوث الأممي لعملية السلام

وزير الحكم المحلي يترأس الاجتماع الدوري لمجلس التنظيم الأعلى ويتخذ عدة قرارات

وزير الحكم المحلي يترأس الاجتماع الدوري لمجلس التنظيم الأعلى ويتخذ عدة قرارات

غزة: الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يوضح بشأن رسوم التأمين الصحي لمحدودي الدخل

غزة: الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يوضح بشأن رسوم التأمين الصحي لمحدودي الدخل

&#34;الخارجية&#34; تدعو صناع القرار في كوسوفو للتراجع عن قرارها والالتزام بالقانون والشرعية الدوليين

"الخارجية" تدعو صناع القرار في كوسوفو للتراجع عن قرارها والالتزام بالقانون والشرعية الدوليين

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: استضافة مجرم الحرب غانتس على (الغد) تشجيع على التطبيع مع القتلة

"العربية الفلسطينية": استضافة مجرم الحرب غانتس على (الغد) تشجيع على التطبيع مع القتلة

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

أبو بكر: قضية الأسرى تمر بمرحلة حرجة وحكومة الاحتلال مستمرة في تصعيدها

أبو بكر: قضية الأسرى تمر بمرحلة حرجة وحكومة الاحتلال مستمرة في تصعيدها

الصالح يثني على جهود سفيرة مملكة الدنمارك لدى فلسطين ودعمها لقطاع الحكم المحلي

الصالح يثني على جهود سفيرة مملكة الدنمارك لدى فلسطين ودعمها لقطاع الحكم المحلي

محكمة الاحتلال تؤجل البت في قضية الأسير مسالمة لمدة أسبوع

محكمة الاحتلال تؤجل البت في قضية الأسير مسالمة لمدة أسبوع

رئيس سلطة المياه يبحث مع ممثلة النمسا تعزيز آفاق التعاون

رئيس سلطة المياه يبحث مع ممثلة النمسا تعزيز آفاق التعاون

وزير الحكم المحلي يترأس الاجتماع الدوري لمجلس التنظيم الأعلى ويتخذ عدة قرارات

وزير الحكم المحلي يترأس الاجتماع الدوري لمجلس التنظيم الأعلى ويتخذ عدة قرارات

&#34;الخارجية&#34; تدعو صناع القرار في كوسوفو للتراجع عن قرارها والالتزام بالقانون والشرعية الدوليين

"الخارجية" تدعو صناع القرار في كوسوفو للتراجع عن قرارها والالتزام بالقانون والشرعية الدوليين

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: استضافة مجرم الحرب غانتس على (الغد) تشجيع على التطبيع مع القتلة

"العربية الفلسطينية": استضافة مجرم الحرب غانتس على (الغد) تشجيع على التطبيع مع القتلة

رئيس الوزراء يتسلم تقرير إنجازات ديوان الفتوى والتشريع

رئيس الوزراء يتسلم تقرير إنجازات ديوان الفتوى والتشريع

منوعات

شاهد: هبة نور تقود سيارة أطفال وصاحب السيارة يركض خلفها

شاهد: هبة نور تقود سيارة أطفال وصاحب السيارة يركض خلفها

شاهد: طليق نجوى كرم يكشف أسباب انفصالهما

شاهد: طليق نجوى كرم يكشف أسباب انفصالهما

شاهد: إليسا تثير الجدل بما قالته عن السعادة

شاهد: إليسا تثير الجدل بما قالته عن السعادة

شاهد: بلقيس تتحدّى ظروف (كورونا) بهذه الطريقة

شاهد: بلقيس تتحدّى ظروف (كورونا) بهذه الطريقة

فنانة عربية تتعرض لحادث سير مروع.. من هي ؟

فنانة عربية تتعرض لحادث سير مروع.. من هي ؟

شاهد: تامر حسني يطلب من جمهوره طلباً غريباً فما هو ؟

شاهد: تامر حسني يطلب من جمهوره طلباً غريباً فما هو ؟

شاهد: هيفاء وهبي ترد على متابِعة إتهمتها بـ&#34;الدعارة&#34;

شاهد: هيفاء وهبي ترد على متابِعة إتهمتها بـ"الدعارة"

شاهد: كنزي عمرو دياب بملابس &#34;مثيرة&#34; وجريئة

شاهد: كنزي عمرو دياب بملابس "مثيرة" وجريئة

شاهد: أحمد فهمي &#34;لدي عقدة من الفقر&#34;

شاهد: أحمد فهمي "لدي عقدة من الفقر"

شاهد: منة عرفة تثير ضجة على مواقع التواصل بسبب جلسة تصوير لها

شاهد: منة عرفة تثير ضجة على مواقع التواصل بسبب جلسة تصوير لها

عربي

الأردن: 10 حالات وفاة و1280 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الأردن: 10 حالات وفاة و1280 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

وزير الخارجية العراقي يؤكد توسيع التعاون مع طهران

وزير الخارجية العراقي يؤكد توسيع التعاون مع طهران

ضاحي خلفان يكشف خطة إسرائيل لضرب إيران

ضاحي خلفان يكشف خطة إسرائيل لضرب إيران

مسؤول عسكري بريطاني كبير يُعلق على بناء أهرامات الجيزة

مسؤول عسكري بريطاني كبير يُعلق على بناء أهرامات الجيزة