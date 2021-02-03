شؤون فلسطينية

وزير الحكم المحلي يترأس الاجتماع الدوري لمجلس التنظيم الأعلى ويتخذ عدة قرارات

وزير الحكم المحلي يترأس الاجتماع الدوري لمجلس التنظيم الأعلى ويتخذ عدة قرارات
رام الله - دنيا الوطن
ترأس وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري لمجلس التنظيم الأعلى، بحضور أمين سر المجلس وأعضائه من وكلاء الوزارات والجهات ذات العلاقة.

وقرر المجلس وضع عدة مشاريع موضع التنفيذ ومنها: مخطط هيكلي وادي فوكين في محافظة بيت لحم، وتعديل تنظيمي لتوسعة شوارع وتعديل مسارات شوارع في نابلس، وهيكلي تفصيلي لتنظيم شارعين في سلواد وتغيير صفة استعمال الى معارض تجارية في البيرة ومشروعين لتعديل تنظيمي الى سكن ج باحكام خاصة في أبو قش، وتعديل تنظيمي لتعديل مسار شارع في اريحا، وتعديل تنظيمي لثلاثة مشاريع لتعديل مسارات شوارع في طوباس، وتعديل تنظيمي لتغيير صفة الاستعمال الى سكن أ في طوباس ومشروع هيكلي تفصيلي لغاية اقامة مستودعات في عين سينيا، وتعديل تنظيمي لتغيير الاستعمال الى سكن ب باحكام خاصة في دورا القرع، ومشروع هيكلي تفصيلي لغاية اقامة محطة ضخ صرف صحي في رام الله.

ووافق المجلس على طلبات استئناف وطلبات منح تسهيلات ومنها، طلبي استئناف لمنح تسهيلات لأبنية قائمة في سردا ورنتيس، وطلبي منح تسهيلات لأبنية قائمة في دير جرير ومنح تسهيلات لأبنية مقترحة في أبو قش وجفنا، وطلب تسهيلات للابنية القائمة في الباذان وطلب تسهيلات لبناء اضافي في بيت اكسا في محافظة القدس، وطلب ترخيص طابقين بتراجعين في رام الله.

شكل المجلس لجان فرعية وذلك لطلب استئناف لطلب تسهيلات في عين عريك في رام الله، وطلب استئناف لبناء اضافي في سردا.

وأعاد المجلس ايداع المشاريع التالية مخطط هيكلي عجول في محافظة رام الله والبيرة ومشروع تغيير صفة الاستعمال الى سياحي في اريحا، كما وأجل المجلس طلب تسهيلات في جيت.

وكلف المجلس اللجان المحلية والاقليمية لاعادة دراسة كل من مشروع تعديل تنظيمي في اريحا، ومشروع هيكلي تفصيلي في طوباس، وكذلك هيكلي تفصيلي لغاية مصنع اعلاف في طوباس.

هذا ورد المجلس عدة استئنافات لمشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة الاستعمال في أبو قش.

وكرم الوزير الصالح أعضاء المجلس على جهودهم ومتابعاتهم الحثيثة لمختلف القضايا.

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