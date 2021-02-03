غزة: الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يوضح بشأن رسوم التأمين الصحي لمحدودي الدخل

أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين - قطاع غزة، اليوم الأربعاء، توضيحاً بشأن رسوم التأمين الصحي لمحدودي الدخل.





وقال الاتحاد في التوضيح الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأنه بعد تواصل تمّ بين وكيل وزارة الصحة، بغزة، د. يوسف أبو الريش، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، سامي العمصي، جرى خلاله تأكيد الوزارة على استمرار الاتفاقية السابقة مع النقابات، وعدم رفع رسوم التأمين الصحي لأصحاب الدخل المحدود.





وقال الاتحاد العام: "نتقدم بالشكر إلى أبو الريش على تفهمه للظروف الصعبة التي تمر بها شريحة العمال، وتأكيده أن الاتفاقية السابقة سارية المفعول، وبأنه لن يتم المس بأصحاب الدخل المحدود.



وأكد بأن الاتفاقية سارية المفعول وأن العمال يمكنهم الحصول على التأمين الصحي، داعياً للمزيد من الخطوات التخفيفية عن عمالنا البواسل في هذه الفترات الصعبة.



رام الله - دنيا الوطن