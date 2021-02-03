"العربية الفلسطينية": استضافة مجرم الحرب غانتس على (الغد) تشجيع على التطبيع مع القتلة





وبينت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن "بيني غانتس مازالت يديه ملطخة بدماء الأطفال الفلسطينيين".



وأوضح جميل عاشور، عضو اللجنة المركزية للجبهة، أمين سر ساحة غزة، أن قناة (الغد) كسرت كل الأعراف الإنسانية، مستهجنا استضافة مجرم الحرب غانتس على شاشتها دون أي اعتبار للدم الفلسطيني، او حتى كرامته الإنسانية، مؤكدا أنها وضعت نفسها في دائرة التساؤلات، بالإشارة إلى الفضائية المستضيفة.



و قال:"كان من المفترض عدم استضافة أي مجرمي الحرب الإسرائيلية"، مؤكدا أن هذا لا يمت إلى المهنية الإعلامية بأي صلة، مبينا أن هذا العمل المشين يعطي تبريرا بمواصلة قتل الفلسطينيين، وتصفية قضيته المركزية، ولب الصراع العربي الإسرائيلي.





وأضاف: "هناك مخطط احتلالي للقضاء على حقوق الفلسطينيين، و تقويض فرص حل الدولتين"، موضحا أن الاستضافة تشجع إسرائيل عل الاستمرار في بناء وتوسيع المستوطنات، ونهب الأرض الفلسطينية.



وأردف قائلا: "الفضائية العربية ساوت بين الضحية و الجلاد"، مضيفا:" وحكمت على أن المقاومة الفلسطينية بأشكالها كافة عبثية"، مشيراً إلى أن استضافة غانتس هدمت وحدة الأمة، ودعم الشعوب للحقوق الفلسطينية.



رام الله - دنيا الوطنوصفت الجبهة العربية الفلسطينية، اليوم استضافة قناة (الغد) قبل يومين بيني غانتس، وزير الحرب الإسرائيلي، بأنه يشجع على تمرير المخطط التطبيعي مع الاحتلال الإسرائيلي، منددة باستضافته على شاشة عربية لها وزنها.