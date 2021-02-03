فتح: لا مِنّة لأحد على شعبنا بأنه وافق على الانتخابات أو قدم تنازلات لإنجازها
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، اليوم الأربعاء: إن الانتخابات التشريعية هي استحقاق دستوري، وحق أساسي للمواطن الفلسطيني، نصّ عليها القانون الأساسي وتم ترجمتها بقانون الانتخابات العامة رقم ١ للعام 2007 والمعدل بالعام 2021.
قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، اليوم الأربعاء: إن الانتخابات التشريعية هي استحقاق دستوري، وحق أساسي للمواطن الفلسطيني، نصّ عليها القانون الأساسي وتم ترجمتها بقانون الانتخابات العامة رقم ١ للعام 2007 والمعدل بالعام 2021.
وأضافت على لسان مسؤول الإعلام في مفوضية التعبئة والتنظيم، منير الجاغوب، في منشور عبر حسابه على (فيسبوك)، "أنه بالتالي فإنه لا مِنّة لأحد ايًّ كان موقعه أو تنظيمه على الشعب الفلسطيني بانه وافق على إجراء الانتخابات أو قدم تنازلات من أجل إنجازها".
وتابعت: "فالانتخابات ملك الشعب الفلسطيني وليست ملك فصيل وصاحب الحق الدستوري بإصدار مرسوم إجرائها هو سيادة الرئيس".
وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الخية قال في لقاء مع الإعلاميين في القطاع: إن حركته كانت تأمل بأن تكون محطة الانتخابات تتويجًا لحالة توافق طبيعي، ومن ثم أن نذهب للانتخابات.
وأضاف: بأننا عملنا على تهيئة المناخات للوصول لهذه المرحلة، وقدمنا في سبيل ذلك العديد من التنازلات.
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