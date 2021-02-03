فتح: لا مِنّة لأحد على شعبنا بأنه وافق على الانتخابات أو قدم تنازلات لإنجازها

وأضافت على لسان مسؤول الإعلام في مفوضية التعبئة والتنظيم، منير الجاغوب، في منشور عبر حسابه على (فيسبوك)، "أنه بالتالي فإنه لا مِنّة لأحد ايًّ كان موقعه أو تنظيمه على الشعب الفلسطيني بانه وافق على إجراء الانتخابات أو قدم تنازلات من أجل إنجازها".

وتابعت: "فالانتخابات ملك الشعب الفلسطيني وليست ملك فصيل وصاحب الحق الدستوري بإصدار مرسوم إجرائها هو سيادة الرئيس".

وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الخية قال في لقاء مع الإعلاميين في القطاع: إن حركته كانت تأمل بأن تكون محطة الانتخابات تتويجًا لحالة توافق طبيعي، ومن ثم أن نذهب للانتخابات.



