رئيس الوزراء يتسلم تقرير إنجازات ديوان الفتوى والتشريع

رام الله - دنيا الوطنتسلّم رئيس الوزراء، د.محمد اشتية، اليوم الأربعاء، تقرير إنجازات ديوان الفتوى والتشريع، من رئيس الديوان المستشار إيمان عبد الحميد.واستعرض التقرير أهم المحطات التي أنجزها الديوان، والتي كان أبرزها اعداد وإطلاق المرجع الالكتروني للجريدة الرسمية، الذي يعد اول قاعدة بيانات قانونية رسمية في فلسطين، وارشفة اعداد الجريدة، إضافة الى اعداد ادلة إجرائية بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة، والقيام بالمهام بكفاءة وفاعلية.واكد اشتية خلال اللقاء، الذي عقد بمدينة رام الله، أهمية عمل ديوان الفتوى والتشريع في الحفاظ على المنظومة القضائية والإرث القانوني لفلسطين، ودوره في تعزيز وتطوير وتنظيم العملية التشريعية في فلسطين، إضافة الى دوره في صياغة القوانين وتصويب بعضها.وأشاد بجهود الديوان في الحفاظ على جودة التشريعات وقانونيتها، وضمان وحدة وانسجام التشريعات وتطورها، وتوحيد أسس صياغتها، إضافة الى جهوده في تقديم الاستشارات والفتاوى القانونية للمؤسسات العامة.