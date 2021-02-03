وزير الخارجية الأمريكي: تفعيل تمديد اتفاقية "نيو ستارت" للأسلحة النووية مع روسيا

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن، إن واشنطن أقدمت على الخطوة الأولى اليوم، لتمديد معاهدة "ستارت-3" مع روسيا خمس سنوات.



وأضاف بلينكن، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة): بأن واشنطن ستنتهز فرصة السنوات الخمس، للعمل مع روسيا للحد من التسلح بما يشمل جميع الأسلحة النووية.



في السياق، أعلنت روسيا تمديد معاهدة "ستارت 3" مع أميركا حول الحد من الأسلحة الاستراتيجية.