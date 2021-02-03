لجنة الانتخابات المركزية تصدر إعلاناً بخصوص تسجيل المقدسيين





وأضافت في إعلان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن المقدسيين المقيمين خارج محافظة القدس، ويرغبون بالاقتراع في المحافظات الأخرى، عليهم التسجيل في أحد مكاتب المناطق الانتخابية حتى يوم 16 من شهر شباط/فبراير الجاري.







رام الله - دنيا الوطنأكدت لجنة الانتخابات المركزية على حق المواطنين المقدسيين بالترشح والاقتراع في الانتخابات الفلسطينية 2021.وأوضحت لجنة الانتخابات، بأن المواطنين من حملة الهوية الزرقاء المقيمين داخل محافظة القدس، يحق لهم الاقتراع والترشح دون اشتراط تسجيلهم.