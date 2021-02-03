شؤون فلسطينية

لجنة الانتخابات المركزية تصدر إعلاناً بخصوص تسجيل المقدسيين

لجنة الانتخابات المركزية تصدر إعلاناً بخصوص تسجيل المقدسيين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت لجنة الانتخابات المركزية على حق المواطنين المقدسيين بالترشح والاقتراع في الانتخابات الفلسطينية 2021.

وأوضحت لجنة الانتخابات، بأن المواطنين من حملة الهوية الزرقاء المقيمين داخل محافظة القدس، يحق لهم الاقتراع والترشح دون اشتراط تسجيلهم.

وأضافت في إعلان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن المقدسيين المقيمين خارج محافظة القدس، ويرغبون بالاقتراع في المحافظات الأخرى، عليهم التسجيل في أحد مكاتب المناطق الانتخابية حتى يوم 16 من شهر شباط/فبراير الجاري.


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