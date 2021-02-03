سقوط طائرة مسيرة اسرائيلية بعد اطلاق النار عليه جنوب لبنان

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، اطلاق نار تجاه طائرة مسيرة تابعة للجيش الاسرائيليي، جنوب لبنان.



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "خلال نشاط اعتيادي فوق لبنان أُطلِقت نيران مضادة للطيران باتجاه طائرة يتم التحكم بها عن بعد تابعة للجيش دون أن يتم إصابتها، وواصلت الطائرة مهمتها كالمعتاد".



بدوره، أكد موقع القناة 13 الإسرائيلية، بأن حزب الله اللبناني أسقط طائرة استطلاع إسرائيلية في أجواء منطقة الزهراني جنوب لبنان، بعد استهدافها بصاروخ مضاد للطائرات.



ويأتي ذلك، عقب يومين على إعلان "حزب الله" اللبناني اسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية قرب الحدود الجنوبية.