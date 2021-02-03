شؤون فلسطينية

انطلاق حملة التطعيم في محافظة بيت لحم

انطلاق حملة التطعيم في محافظة بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
اطلقت مديرية صحة محافظة بيت لحم حملة التطعيم ضد فيروس (كورونا)، للطواقم الصحية والطبية العاملة في غرف العناية المكثفة وداخل مراكز الاصابة والطواقم العاملة في مراكز الفرز والفحص والذين يتعاملون بشكل مباشر من مسافة صفر مع المصابين والاكثر احتكاكا مع المرضى.

حيث تلقى مدير صحة محافظة بيت لحم د.شادي عيسى اللحام اللقاح اولا وامام عدسات الكميرا والصحفيين معلنا بدء حملة التطعيم في المحافظة، ومن ثم الطواقم الصحية في المحافظة.

واوضح مدير الصحة د.اللحام ان الحملة انطلقت اليوم في بيت لحم للطواقم الطبية العاملة بشكل مباشر مع مصابي (كورونا)، على ان تستمر وتتسع لباقي الطواقم الطبية خلال الايام القادمة عقب وصول باقي اللقاحات ضد فيروس (كورونا) والتي اعلنت عنها وزيرة الصحة.
وكانت وزيرة الصحة د.مي الكيله قد اطلقت حملة التطعيم ضد فيروس (كورونا) بالامس، بتلقي اللقاح ومن ثم الطواقم الطبية في باقي المحافظات، بعد وصول 2000 جرعة من لقاح موديرنا الى فلسطين.

واوضح مدير الصحة ان الفئة الثانية للتطعيم هي كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً والمصابون بالأمراض المزمنة، حال وصول جرعات التطعيم الاخرى خلال ايام، على ان تتسع الحملة مع وصول باقي التطعيمات لتطال كافة فئات المجتمع.

وناشد مدير الصحة د.شادي عيسى اللحام المواطنين والصحفيين ونشطاء التواصل الاجتماعي بتوخي الحذر بنقل اي معلومة حول التطعيمات واللقاحات ووقف التحريض على التطعيم، على العكس فكل مواطن مطالبٌ بتشجيع تنفيذ حملة التطعيم لتطال كافة المواطنين لحمايتهم من فيروس (كورونا) لنصل لمرحلة فلسطين خالية من فيروس (كورونا).

واكد د.اللحام ان كافة التطعيمات مصادق عليها من قبل منظمة الصحة العالمية وتلقى التطعيم الملايين حول العالم، مناشدا المواطنين بكافة فئاتهم التعامل بايجابية مع مبدأ التطعيم وعدم رفضه او التذمر او التشكيك بفاعليته.

وفي ذات الوقت، جدد د.اللحام مطالبته للمواطنين حتى وصول كافة اللقاحات الاستمرار حاليا بالالتزام بالاجراءات الوقائية وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والتعقيم لمنع انتشار الفيروس والطفرات الاخرى له.

واشاد د.كمال الشخرة الناطق باسم وزارة الصحة، مدير عام الرعاية الصحية الاولية، بجهود القيادة والحكومة ووزيرة الصحة للحصول على لقاحات فيروس (كورونا)، مؤكدا ان الايام القادمة ستشهد وصول عشرات الاف الجرعات لاستكمال تطعيم باقي الكوادر الطبية ومن ثم الانتقال لفئة كبار السن في المجتمع وصولا لكافة فئات المجتمع المستهدفة للتطعيم، لحماية ابناء شعبنا من هذه الجائحة التي فتكت به طوال ما يقارب العام.








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