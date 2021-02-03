شؤون فلسطينية

طالع الاسماء.. تفعيل رابط المنحة القطرية للأسر المتعففة بقطاع غزة

طالع الاسماء.. تفعيل رابط المنحة القطرية للأسر المتعففة بقطاع غزة
رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، مساء اليوم الاربعاء، رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار للمواطنين في القطاع، مبينة أن صرف المنحة لهذا الشهر، سيكون يوم غد الخميس.

وكان السفير القطري محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، قد وصل إلى قطاع غزة قبل يومين، عبر معبر بيت حانون/ ايرز، شمالي قطاع غزة، والتقى مع قادة حركة حماس برئاسة يحيى السنوار.

يشار إلى أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد قرر تقديم منحة مالية قطاع غزة بمبلغ 360 مليون دورلار لمدة عام كامل.

وإليكم رابط الاستعلام عن المنحة

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