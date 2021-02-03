(واللا): نتنياهو يجهز لزيارة مصر ولكن السيسي وضع هذا الشرط

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رام الله - دنيا الوطن

نقل موقع (واللا)، عن مصادر إٍسرائيلية مطلعة، بأن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يجهز لزيارة إلى جمهورية مصر العربية، قبل الانتخابات الإسرائيلية.



وقالت المصادر: "الرئيس السيسي اشترط تقديم بادرة فيما يخص القضية الفلسطينية، بهدف تحسين الصورة السوداء لمصر أمام إدارة بايدن، فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الانسان"، بحسب الموقع.



من جانبها، نفت مصادر مقربة من نتنياهو، بأن السيسي اشترط ذلك، في حين قال مصدران إسرائيليان: "إن زيارة نتنياهو لمصر كادت أن تتم قبل نحو شهر، ولكن تم تأجيل الزيارة حينها".