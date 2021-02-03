فلسطين تسجل 10 حالات وفاة و670 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة، اليوم الأربعاء، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 94.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 4.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.



وتم تسجيل 5 وفيات في الضفة الغربية في كل من: رام الله والبيرة 2، جنين 2، طوباس 1، وفي قطاع غزة 3 وفيات، وفي مدينة القدس حالتا وفاة.



وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة، سجلت على النحو التالي: ضواحي القدس (5)، الخليل (47)، بيت لحم (49)، رام الله والبيرة (83)، نابلس (33)، سلفيت (20)، طولكرم (18)، قلقيلية (11)، طوباس (7)، أريحا والأغوار (4)، جنين (15)، وفي قطاع غزة (178)، وفي مدينة القدس (200).



وأضافت، أن حالات التعافي الجديدة، توزعت حسب التالي: ضواحي القدس (30)، الخليل (23)، بيت لحم (26)، رام الله والبيرة (64)، نابلس (32)، سلفيت (17)، طولكرم (31)، قلقيلية (2)، طوباس (21)، أريحا والأغوار (2)، جنين (7)، وفي قطاع غزة (285)، وفي مدينة القدس (199).



ولفتت وزيرة الصحة، إلى وجود 53 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 21 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.