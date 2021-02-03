طالع الاسماء: داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الخميس.واشارت الهيئة إلى أن السفر عبر معبر رفح غداً الخميس، سيكون للحافلات من الحادية عشرة حتى الثالثة عشرة من الكشف رقم (1) الذي تم نشره يوم الأحد الماضي، والذين عليهم التواجد الساعة الرابعة فجرا في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.وأوضحت أن السفر سيخصص كذلك للمسافرين اصحاب التنسيقات المرفق، والذين عليهم التوجه لإجراء فحص (كورونا) اليوم، وفورا في المراكز المعلن عنها في المحافظات، من اجل تسهيل سفرهم غداً الخميس.