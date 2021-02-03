الاحتلال يفرض حصاراً على خربة حمصة ويفكك مساكن المواطنين



وقال محمد أبو كباش، أحد سكان الخربة: "إن سلطات الاحتلال تواصل ملاحقتهم وإخراجهم من أرضهم تدريجياً، ضمن مخطط احتلالي لتهجير سكان المنطقة، وترحيلهم إلى مناطق أخرى".



وأوضح أبو كباش، أن قوات الاحتلال، اقتحمت ليلة أمس، الخربة وفككت مساكنهم وصادرتها، ما حدا به وبأطفاله وباقي عائلة بالنوم في العراء، رغم البرد القارس، الذي تشهده المنطقة خاصة في الليلة.



وشدد على أنه لن يرحل عن أرضه، رغم كل التهديدات التي يتلقاها من سلطات الاحتلال وجيشه، وأنه يفضل الموت على الرحيل عن أرضه.



وأكد أن ما يحدث اليوم من تشريد للمواطنين وهدم مساكنهم وخيامهم وملاحقة الرعاة وتخريب حقولهم الزراعية، ليست سوى خطة مدروسة ونكبة جديدة بحق أهالي حمصة الفوقا، تمتد منذ عام 1948م.



ويذكر أن قوات الاحتلال هدمت وفككت أول أمس 40 منشأة تعود لـ 11 عائلة من الخربة، وأخطرت سكانها بالترحيل النهائي عنها، فيما شنت قبل 3 أشهر أكبر عملية هدم وتهجير تسببت للمواطنين بخسائر تقدر بما يزيد عن 100 ألف شيكل.



واستمرت العملية في حينه أكثر من 12 ساعة متواصلة هدمت كل شيء في الخربة وصادرت كل ما يمكن مصادرته، وعلى إثر ذلك قضى أهالي الخربة لياليهم في العراء لعدة أيام.



ويسعى الاحتلال من خلال عمليات الهدم المتكررة إلى تهجير السكان بشكل قسري من المنطقة بشكل كامل، لصالح بناء المستوطنات والمعسكرات الخاصة بالجيش، إلى جانب التدريبات العسكرية فيها.



وحوّل الاحتلال ما يزيد عن 400 ألف دونم في الأغوار إلى مناطق عسكرية مغلقة يحظر على الفلسطينيين ممارسة أي نشاط زراعي أو عمراني أو غير ذلك، وأنشأت 97 موقعاً عسكرياً هناك.



وزرع الاحتلال المئات من الدونمات الزراعية في الأغوار بالألغام الأرضية، حتى باتت تلك المناطق محاذية لبعض التجمعات السكنية البدوية، مثل خربة يرزا ومنطقة واد المالح، فهي موجودة بين منازلهم وفي مراعيهم، وقرب مصادر المياه.



وتعتبر الأغوار سلة فلسطين الغذائية، وهي أكثر المناطق تضرراً من مشروع الضم الذي سيلتهم عشرات آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية.



وتتعرض عدة مناطق في الضفة الغربية وخاصة في الأغوار والقرى المحاذية للمستوطنات لهجمة متواصلة بهدف مصادرة مزيد من الأراضي وشق طريق استيطانية وتهجير السكان.

رام الله - دنيا الوطنفرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، حصاراً على خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية، وشرعت بتفكيك خيام ومساكن المواطنين في الخربة، للمرة الثانية خلال 48 ساعة.وأفاد الناشط الحقوقي في الأغوار الشمالية، عارف دراغمة، أن قوات الاحتلال، داهمت الخربة صباحاً، وأغلقت كل المنافذ المؤدية إليها.وأوضح دراغمة، أن قوات الاحتلال، واصلت تفكيك خيام المواطنين ومصادرتها، ضمن عملية شنتها منذ الأسبوع المنصرم.وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد داهمت خربة حمصة الفوقا أمس، ومنعت النشطاء المعتصمين من إعادة بناء المنشآت التي هدمتها سابقاً.