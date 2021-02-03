نادي الأسير: إصابات جديدة بـ(كورونا) بين الأسرى في قسم (10) بالنقب

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن، اليوم الأربعاء، عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) بين صفوف الأسرى في قسم (10) بسجن (النقب).



وقال نادي الأسير: إن حصيلة الإصابات في القسم المذكور ارتفعت منذ أول أمس إلى (19)، والعدد الإجمالي منذ بداية انتشار الوباء إلى (355) أعلاها في سجن "ريمون"، ثم "جلبوع"، و"النقب"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأكد نادي الأسير، أن إدارة سجون الاحتلال تواصل مماطلتها في توفير الإجراءات الوقائية، واستخدام الوباء أداة قمع وتنكيل.



ولفت إلى أنه لا توجد معلومات دقيقة حول الأوضاع الصحية للأسرى المصابين، مع استمرار الاحتلال في احتكار رواية الوباء، ما يُضاعف من المخاطر على حياتهم، ويزيد من قلق عائلاتهم، خاصّة مع التحديات والصعوبات التي تواجه المؤسسات المعنية في القضية في ظل انتشار الوباء.



يُشار إلى أن عددا من الأسرى الذين أُصيبوا بـ(كورونا) مؤخرًا، وتحديدًا في سجن "ريمون" واجهوا أوضاعًا قاسية جرّاء عزلهم في قسم (8) المخصص لعزل المصابين، دون توفير أدنى شروط الرعاية الصحية اللازمة لهم، وماطلت إدارة السجن في نقل عدد من الأسرى الذين كانوا بحاجة ماسة إلى المستشفى، وكان آخرهم الأسير خالد غيظان.



وجدد نادي الأسير مطالبته لجهات الاختصاص، وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي، بالقيام بدور حقيقي في متابعة أوضاع الأسرى المصابين، والسماح لهم بالاتصال مع عائلاتهم التي تعيش حالة من القلق الشديد، والضغط على الاحتلال بالسماح للجنة طبية محايدة بالإشراف على الأوضاع الصحية للأسرى.