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مسؤول عسكري بريطاني كبير يعلق على بناء أهرامات الجيزة

مسؤول عسكري بريطاني كبير يعلق على بناء أهرامات الجيزة
رام الله - دنيا الوطن
عبر الفريق سير جون لوريمر، كبير مستشاري الدفاع لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا السابق، عن انبهاره ببناء أهرامات الجيزة.

ونشر لوريمر صورا لأهرامات الجيزة المصرية على حسابه الرسمي في (تويتر) واصفا عملية بنائها بـ"المذهلة"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).

ووضع لوريمر ثلاث صور لأهرامات الجيزة، وعلق عليها "منظر رائع! أهرامات الجيزة بُنيت قبل أكثر من 4500 سنة، كل حجر فيها يزن ما بين 5 إلى 10 أطنان. كان بناؤها يدويا بالكامل؛ هذا مذهل حقا!".

وتقاعد السير جون عن العمل قبل أيام، وترك منصبه إلى المارشال الجوي مارتن سامبسون ليتولى منصب كبير مستشاري رئيس أركان الدفاع البريطاني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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