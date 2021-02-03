شاهد: قطر ترفع علمها فوق سفارتها في الرياض

رام الله - دنيا الوطننشرت وسائل إعلام قطرية، مقطع فيديو يصور مشهد رفع العلم القطري على سارية السفارة القطرية في الرياض.وظهر في مقطع الفيديو أربعة قطريين من العاملين بسفارة بلادهم في الرياض، قام أحدهم برفع العلم على السارية في باحة مبنى السفارة.وبذلك يرتفع العلم القطري لأول مرة في سماء الرياض بعد المصالحة الخليجية التي جرت مطلع يناير الماضي.