قيس سعيد يرد على الغنوشي: أنا الضامن لاستمرار الدولة

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس التونسي قيس سعيد: إن "الدولة مستمرة وإن رئیس الدولة ھو الضامن لاستمراريتھا".



ووفق صحيفة (الصباح) التونسية، أكد سعيد أن "الدولة موجودة والحريات مضمونة ولیس ھناك علاقة عداء بین الأمنیین والمواطنین"، كما أكد أنه لا يقبل أن يتم ضرب المؤسسة الأمنیة كما لا يقبل بضرب الحريات، فلا نظام بلا حريات ولا دولة بلا أمن.



وأضاف: "الأمن في خدمة الدولة لا في خدمة أي جھة أخرى"، مشيرا في ھذا السیاق إلى محاولات البعض توظیف المؤسسة الأمنیة واستغلال الأوضاع الحالیة لمصلحتها، معربا عن ثقته في وعي الشعب التونسي، ومؤكدا ضرورة تحقیق مطالبه في إطار التعايش السلمي بین السلطة والحرية.



وكان رئيس البرلمان ورئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي أثار جدلا في البلاد بعدما اعتبر أن دور رئيس الجمهورية "رمزي".