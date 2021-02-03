الحريري إلى القاهرة للقاء السيسي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري

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رام الله - دنيا الوطن

توجه رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة، للقاء عدد من المسؤولين على رأسهم، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.



وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، بأنه من المتوقع أن يلتقي الحريري، بالرئيس السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.



وأشارت إلى أنه من المتوقع، أن تتناول المحادثات، آخر المستجدات والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.



وتم تكليف سعد الحريري، في 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2020 بتشكيل حكومة جديدة، تخلف حكومة حسان دياب، الذي قدم استقالة حكومته في 10 آب/ أغسطس الماضي، على خلفية انفجار هز مرفأ بيروت في وقت سابق من ذلك الشهر.