الاحتلال يواصل تدريباته العسكرية بمسافر يطا ويتلف المحاصيل الزراعية

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رام الله - دنيا الوطن

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، تدريباتها العسكرية على أراضي المواطنين بمسافر يطا جنوب الخليل، ما أدى إلى اتلاف محاصيلهم الشتوية.



وأفاد منسق لجان الحماية والصمود، فؤاد العمور، بأن التدريبات العسكرية في هذه المنطقة، تأتي استباقاً للقضية التي رفعها المواطنون ضد الاحتلال، احتجاجاً على استباحة أراضيهم، والضرر الذي لحق بمزروعاتهم وأراضيهم الزراعية.



وأشار العمور إلى أن الاحتلال، حوّل هذه المنطقة بسبب التدريبات المتواصلة إلى ساحة حرب، وتسبب بأضرار نفسية لدى المواطنين ولا سيما الأطفال.