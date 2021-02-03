للمرة الثانية.. الاحتلال يهدم 11 (كشكًا) في عانين غرب جنين

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رام الله - دنيا الوطن

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 11 (كشكا)، في قرية عانين غرب جنين، للمرة الثانية على التوالي.



وقال شهود عيان: إن قوات الاحتلال، هدمت 11 (كشكا) تستخدم كبقالات صغيرة، في منطقة الظهر قرب مدرسة ذكور عانين، القريبة من جدار الفصل العنصري، تعود ملكيتها للأشقاء راضي ومحمود ومحمد يحيى خضور، والأشقاء أسيد ويزيد ووليد يوسف عيسى، وإسماعيل خليل ياسين، وعاصم دواس عيسى، والشقيقين حكم وأشرف حسين ياسين، ومحمد نادر عيسى.