مباشر | لقاء مع خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس

شؤون فلسطينية

الحية: وثيقة الاتفاق الوطني 2006 وما توصلنا إليه في بيروت تشكل القاعدة المشتركة

الحية: وثيقة الاتفاق الوطني 2006 وما توصلنا إليه في بيروت تشكل القاعدة المشتركة
رام الله - دنيا الوطن
قال الدكتور خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة حماس: "كنا نأمل أن تكون محطة الانتخابات تتويجًا لحالة توافق طبيعي وبعدها الذهاب للانتخابات"، مضيفا: "لا نريد للحكومة في الضفة وغزة والقدس أن تطغى على منظمة التحرير الفلسطينية، ولا نريد للسلطة أن تطفى بأموالها وآلياتها على منظمة التحرير". 

وأشار الحية، خلال لقاء مع مجموعة من الصحفيين، اليوم الأربعاء، إلى أن وثيقة الاتفاق الوطني عام 2006، وما تم التوصل إليه في بيروت، تشكيل القاعدة المشتركة لما يمكن الوصول إليه. 

وأكد الحية، أن حركة حماس ستظل صادقة مع الشعب الفلسطيني والشهداء والاسرى والجرحى، مشددا على ضرورة الذهاب معا إلى حالة وطنية جديدة، منوها إلى أن حركته أبدت كل المرونة في كل محطات لإنهاء الانقسام، حيث أنها حاولة ازالة كل ما يعترض تحقيق الوحدة الوطنية.

وشدد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، على ضرورة توحيد المؤسسات الفلسطينية الوطنية؛ لمواجهة المشروع الإسرائيلي، لافتا إلى أن هناك حاجة لأرضية سياسية مشتركة، ولكل الفصائل الحق في أن تقول ما تريد.

وقال الحية: "يجب إعادة تشكيل مؤسساتنا الوطنية بالانتخابات التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني، التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني"، مضيفا: "المرحلة التي وصلنا إليها كانت حماس السبب في تهيئة المناخات، فقد قدمت التنازلات للوصول إلى هذه المحطة".

وتابع الحية بقوله: "إذا ما اتفقنا على الحد الأدني من البرنامج السياسي فإنه سيفتح الباب واسعًا أمام حالة توافق أكبر".

في سياق متصل، أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن هناك محاولة كبيرة لجعل الاحتلال الاسرائيلي أن يكون جزءاً من المنطقة، لافتا إلى أنه ما نشهده اليوم من التدافع والهرولة نحو التطبيع، شيء لا يصدقه اي انسان عربي حر.

وقال: "الاحتلال ما زال صباح مساء يقتل في شعبنا، في المقابل هناك حالة تدافع لاستيعابه في المنطقة"، مضيفا: "الانسان الفلسطيني هو أساس القضية الفلسطينية، والاحتلال وامريكا يسعيان إلى إعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني".

وتابع: "التطبيع استهداف للقضية الفلسطينية، في حين أن الاحتلال يسرق الأرض ويواصل الاستيطان وضم الأراضي وتهويد القدس والأقصى، ويسارع في تقسيمه زمانيًا ومكانيًا".

وأوضح الحية، أن الاحتلال الإسرائيلي يميل إلى اليمينية والتطرف أكثر، ولا يؤمن بأي حق لنا، والاتكاء والانتظار إلى أن نعود إلى المفاوضات عودة للمربع الأول، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا يمكن انتظار أي إنجاز لقضيتنا الفلسطيني من أي إدارة أمريكية.

وأشار إلى أن مبررات القرار الذي اتخذته السلطة بالتحلل من الاتفاقيات مع الاحتلال ما زالت قائمة.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يواصل تدريباته العسكرية بمسافر يطا ويتلف المحاصيل الزراعية

الاحتلال يواصل تدريباته العسكرية بمسافر يطا ويتلف المحاصيل الزراعية

للمرة الثانية.. الاحتلال يهدم 11 (كشكًا) في عانين غرب جنين

للمرة الثانية.. الاحتلال يهدم 11 (كشكًا) في عانين غرب جنين

لجنة الانتخابات المركزية تبدأ باستقبال طلبات اعتماد المراقبين والصحفيين

لجنة الانتخابات المركزية تبدأ باستقبال طلبات اعتماد المراقبين والصحفيين

الاحتلال يغلق جميع المنافذ المؤدية إلى خربة حمصة ويبدأ بتفكيك مساكن المواطنين

الاحتلال يغلق جميع المنافذ المؤدية إلى خربة حمصة ويبدأ بتفكيك مساكن المواطنين

نسبة التسجيل للانتخابات في محافظات قطاع غزة تخطت الـ 86%

نسبة التسجيل للانتخابات في محافظات قطاع غزة تخطت الـ 86%

الاحتلال يجبر مقدسيين على هدم منزل ومنشأة في رأس العامود

الاحتلال يجبر مقدسيين على هدم منزل ومنشأة في رأس العامود

قطاع غزة: تسجيل 3 حالات وفاة و178 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

قطاع غزة: تسجيل 3 حالات وفاة و178 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

التنمية بغزة: صرف مخصصات جرحى وشهداء مسيرات العودة اليوم الأربعاء

التنمية بغزة: صرف مخصصات جرحى وشهداء مسيرات العودة اليوم الأربعاء

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الاحتلال يواصل تدريباته العسكرية بمسافر يطا ويتلف المحاصيل الزراعية

الاحتلال يواصل تدريباته العسكرية بمسافر يطا ويتلف المحاصيل الزراعية

للمرة الثانية.. الاحتلال يهدم 11 (كشكًا) في عانين غرب جنين

للمرة الثانية.. الاحتلال يهدم 11 (كشكًا) في عانين غرب جنين

الاحتلال يغلق جميع المنافذ المؤدية إلى خربة حمصة ويبدأ بتفكيك مساكن المواطنين

الاحتلال يغلق جميع المنافذ المؤدية إلى خربة حمصة ويبدأ بتفكيك مساكن المواطنين

الاحتلال يجبر مقدسيين على هدم منزل ومنشأة في رأس العامود

الاحتلال يجبر مقدسيين على هدم منزل ومنشأة في رأس العامود

تعرف على أسعار الخضروات والدجاج في أسواق قطاع غزة

تعرف على أسعار الخضروات والدجاج في أسواق قطاع غزة

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

مستوطنون يقتحمون &#34;مقام يوسف&#34; في نابلس

مستوطنون يقتحمون "مقام يوسف" في نابلس

الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من بلدة حزما شمال القدس

الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من بلدة حزما شمال القدس

منوعات

شاهد: إليسا تثير الجدل بما قالته عن السعادة

شاهد: إليسا تثير الجدل بما قالته عن السعادة

شاهد: بلقيس تتحدّى ظروف (كورونا) بهذه الطريقة

شاهد: بلقيس تتحدّى ظروف (كورونا) بهذه الطريقة

فنانة عربية تتعرض لحادث سير مروع.. من هي ؟

فنانة عربية تتعرض لحادث سير مروع.. من هي ؟

شاهد: تامر حسني يطلب من جمهوره طلباً غريباً فما هو ؟

شاهد: تامر حسني يطلب من جمهوره طلباً غريباً فما هو ؟

شاهد: هيفاء وهبي ترد على متابِعة إتهمتها بـ&#34;الدعارة&#34;

شاهد: هيفاء وهبي ترد على متابِعة إتهمتها بـ"الدعارة"

شاهد: كنزي عمرو دياب بملابس &#34;مثيرة&#34; وجريئة

شاهد: كنزي عمرو دياب بملابس "مثيرة" وجريئة

شاهد: أحمد فهمي &#34;لدي عقدة من الفقر&#34;

شاهد: أحمد فهمي "لدي عقدة من الفقر"

شاهد: منة عرفة تثير ضجة على مواقع التواصل بسبب جلسة تصوير لها

شاهد: منة عرفة تثير ضجة على مواقع التواصل بسبب جلسة تصوير لها

شاهد: بسمة بوسيل بصورة جريئة وتغطي نفسها بالورود

شاهد: بسمة بوسيل بصورة جريئة وتغطي نفسها بالورود

داليا مصطفى &#34;زوجي شريف سلامة سيقتلني&#34;.. فما القصة ؟

داليا مصطفى "زوجي شريف سلامة سيقتلني".. فما القصة ؟

عربي

و&#34;ربما البحرين&#34;.. نتنياهو يُعلن نيته إجراء زيارة سريعة للإمارات

و"ربما البحرين".. نتنياهو يُعلن نيته إجراء زيارة سريعة للإمارات

مسؤول إسرائيلي: الرحلات الجوية مع المغرب ستبدأ خلال شهرين

مسؤول إسرائيلي: الرحلات الجوية مع المغرب ستبدأ خلال شهرين

لبنان يسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بفيروس (كورونا)

لبنان يسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بفيروس (كورونا)

الأردن: تسجيل ثماني وفيات و1132 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الأردن: تسجيل ثماني وفيات و1132 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية