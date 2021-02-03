الحية: وثيقة الاتفاق الوطني 2006 وما توصلنا إليه في بيروت تشكل القاعدة المشتركة



وقال: "الاحتلال ما زال صباح مساء يقتل في شعبنا، في المقابل هناك حالة تدافع لاستيعابه في المنطقة"، مضيفا: "الانسان الفلسطيني هو أساس القضية الفلسطينية، والاحتلال وامريكا يسعيان إلى إعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني".



وتابع: "التطبيع استهداف للقضية الفلسطينية، في حين أن الاحتلال يسرق الأرض ويواصل الاستيطان وضم الأراضي وتهويد القدس والأقصى، ويسارع في تقسيمه زمانيًا ومكانيًا".



وأوضح الحية، أن الاحتلال الإسرائيلي يميل إلى اليمينية والتطرف أكثر، ولا يؤمن بأي حق لنا، والاتكاء والانتظار إلى أن نعود إلى المفاوضات عودة للمربع الأول، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا يمكن انتظار أي إنجاز لقضيتنا الفلسطيني من أي إدارة أمريكية.



وأشار إلى أن مبررات القرار الذي اتخذته السلطة بالتحلل من الاتفاقيات مع الاحتلال ما زالت قائمة.



رام الله - دنيا الوطنقال الدكتور خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة حماس: "كنا نأمل أن تكون محطة الانتخابات تتويجًا لحالة توافق طبيعي وبعدها الذهاب للانتخابات"، مضيفا: "لا نريد للحكومة في الضفة وغزة والقدس أن تطغى على منظمة التحرير الفلسطينية، ولا نريد للسلطة أن تطفى بأموالها وآلياتها على منظمة التحرير".وأشار الحية، خلال لقاء مع مجموعة من الصحفيين، اليوم الأربعاء، إلى أن وثيقة الاتفاق الوطني عام 2006، وما تم التوصل إليه في بيروت، تشكيل القاعدة المشتركة لما يمكن الوصول إليه.وأكد الحية، أن حركة حماس ستظل صادقة مع الشعب الفلسطيني والشهداء والاسرى والجرحى، مشددا على ضرورة الذهاب معا إلى حالة وطنية جديدة، منوها إلى أن حركته أبدت كل المرونة في كل محطات لإنهاء الانقسام، حيث أنها حاولة ازالة كل ما يعترض تحقيق الوحدة الوطنية.وشدد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، على ضرورة توحيد المؤسسات الفلسطينية الوطنية؛ لمواجهة المشروع الإسرائيلي، لافتا إلى أن هناك حاجة لأرضية سياسية مشتركة، ولكل الفصائل الحق في أن تقول ما تريد.وقال الحية: "يجب إعادة تشكيل مؤسساتنا الوطنية بالانتخابات التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني، التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني"، مضيفا: "المرحلة التي وصلنا إليها كانت حماس السبب في تهيئة المناخات، فقد قدمت التنازلات للوصول إلى هذه المحطة".وتابع الحية بقوله: "إذا ما اتفقنا على الحد الأدني من البرنامج السياسي فإنه سيفتح الباب واسعًا أمام حالة توافق أكبر".في سياق متصل، أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن هناك محاولة كبيرة لجعل الاحتلال الاسرائيلي أن يكون جزءاً من المنطقة، لافتا إلى أنه ما نشهده اليوم من التدافع والهرولة نحو التطبيع، شيء لا يصدقه اي انسان عربي حر.