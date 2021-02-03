الاحتلال يغلق جميع المنافذ المؤدية إلى خربة حمصة ويبدأ بتفكيك مساكن المواطنين

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رام الله - دنيا الوطن

شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بتفكيك خيام ومساكن المواطنين في خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية.



وكانت قوات الاحتلال، داهمت الخربة صباحاً، وأغلقت كل المنافذ المؤدية إليها.



يذكر، أن قوات الاحتلال، فككت خيام المواطنين، واستولت عليها في الأسبوع المنصرم.



وكان رئيس الوزراء، محمد اشتية، أدان إقدام قوات الاحتلال على تنفيذ عملية تهجير قسري لإحدى عشرة أسرة من عائلتي العواودة، وأبو الكباش في قرية حمصة الفوقا البقيعة في الأغوار الشمالية، وذلك عبر القيام بهدم مساكنهم ومنشآتهم، والاستيلاء على خيامهم وممتلكاتهم وبركساتهم وحظائر الأغنام التي تعود للعائلتين وتتكون من 85 فرداً.



ووصف رئيس الوزراء، العملية بإرهاب الدولة المنظم، الذي ينطوي على تطهير عرقي لأصحاب الأرض الأصليين لصالح المستوطنين الطارئين في إطار المزايدات، التي تسبق الانتخابات الإسرائيلية الرابعة، التي يدفع شعبنا ثمنها من أرضه وممتلكاته ووجع معاناته.



وطالب رئيس الوزراء، المجتمع الدولي، بالتدخل العاجل لإدانة تلك العملية، وتوفير الحماية للمواطنين في القرى والبلدات والخرب، التي تتعرض لأوسع عملية هدم لمساكنهم ومصادرة لأراضيهم.