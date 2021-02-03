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شؤون فلسطينية

نسبة التسجيل للانتخابات في محافظات قطاع غزة تخطت الـ 86%

نسبة التسجيل للانتخابات في محافظات قطاع غزة تخطت الـ 86%
رام الله - دنيا الوطن
كشف منسق دائرة الانتخابات في قطاع غزة، محمد أبو الخير، عن نسبة التسجيل للانتخابات الفلسطينية 2021.

وأوضح أبو الخير في تصريحاتٍ عبر إذاعة (زمن)، أن نسبة التسجيل على مستوى محافظات الوطن، تخطت الـ 80 %، لافتاً أن هذا الرقم كبير ومبشر.

وقال: إن نسبة التسجيل بالانتخابات في محافظات قطاع غزة تخطت الـ 86%، مشيراً إلى أن مدينة رفح، تخطت نسبة التسجيل فيها الـ 90%.

وأرجع أبو الخير سبب نسبة التسجيل الكبيرة للمنتخبين، بسبب الأعوام الكثيرة، التي قضت على آخر انتخابات، مضيفاً أن هناك عدداً كبيراً من أصبح له الحق بالمشاركة.

ولفت أبو الخير إلى أن تاريخ الـ 16 من شباط/ فبراير هو آخر يوم في التسجيل للانتخابات، مشدداً على عدم تمكن أي مواطن من الانتخاب في حال عدم تسجيله قبل هذا التاريخ.

وأكد أن اللجنة، ستباشر بتحديث سجل الناخبين في الـ 10 من شباط/ فبراير، ولا يحق لأي مواطن المشاركة بالانتخابات إلا من له اسم في سجل الناخبين.

ولفت أبو الخير إلى أن التسجيل السابق منذ آخر انتخابات موجود ولا يلغى، والسجل يحدث باسمرار، داعياً من لم يجد اسمه مسجلاً إلى المبادرة بالتسجيل مرة أخرى؛ ليضمن حقه بالانتخاب.

وتابع أبو الخير، "بعد صدور المرسوم الرئاسي، فيما يتعلق بإجراء الانتخابات، هذه المراسيم تتحدث عن تواريخ محددة لإجراء الانتخابات".

وفي شأن التعديلات على قانون الانتخابات، أكد أبو الخير، أن التعديلات جاءت بتوافقٍ وطني، مشيراً إلى أن كل خطوة وقانون يعد في أي مكانٍ له سلبيات وإيجابيات.

وأوضح أبو الخير، أن هناك فرقاً بين التغيير في قانون الانتخابات والقانون القضائي، مطالباً المواطنين بالتفريق بينهما، وعدم خلط لجنة الانتخابات بأدوار غيرها.

وأشار أبو الخير إلى أن مهام لجنة الانتخابات، هي التنفيذ والإشراف على إجراء الانتخابات، تشريعي ووطني ومجالس محلية باستثناء الرئاسية.

ودعا أبو الخير لمراقبة موقع اللجنة، والتسجيل بنظام إلكتروني، مطالباً المواطنين بزيارة مقر اللجنة في حال وجود أي استفسار.

ووجه منسق لجنة الانتخابات في غزة، المواطنين إلى أن الانتخاب سيتم باختيار قائمة كاملة، لافتاً إلى أن اسم القائمة داخل ورقة الاقتراع، سيكون عبر اسم أو رمز معين ولن تحمل أسماء، داعياً الجميع لمراقبة أسماء القوائم من خلال موقع اللجنة والدعاية الانتخابية؛ للتعرف على الأسماء داخل كل قائمة وتحديد رأيه.

وأكد أبو الخير على أن الترتيب داخل القوائم ملزم، مشيراً إلى أن ترتيبها ليس عبثياً، وله دوره في نتائج الانتخابات.

وأوضح أن أول ثلاثة أسماء في القوائم بينهم امرأة، وهذا ما عمله القانون الجديد للانتخابات، مشدداً على أن شروط قبول القائمة، أن ترتب المرأة داخل القائمة على هذا الأساس.

وطالب أبو الخير، الذين ينوون الترشح للانتخابات، أن يجلب ورقة استقالة سارية المفعول من مكان عملهم.

وأشار أبو الخير في ختام حديثه، إلى أن الدعاية الانتخابية، تبدأ قبل الانتخابات بـ 24 يومًا، معرباً عن أمله بأن تتم الانتخابات، ونتجاوز سنوات الانقسام.

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