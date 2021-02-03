قطاع غزة: تسجيل 3 حالات وفاة و178 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
غزة - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم الثلاثاء، عن تسجيل ثلاث حالات وفاة، و178 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في محافظات القطاع.
وأوضحت الصحة، بغزة، أن ذلك، جاء بعد إجراء 1970 فحصًا مخبريًا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى تعافي 285 حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا).
وأشارت إلى أن الإجمالي التراكمي للمصابين، بلغ 51848
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم الثلاثاء، عن تسجيل ثلاث حالات وفاة، و178 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في محافظات القطاع.
وأوضحت الصحة، بغزة، أن ذلك، جاء بعد إجراء 1970 فحصًا مخبريًا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى تعافي 285 حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا).
وأشارت إلى أن الإجمالي التراكمي للمصابين، بلغ 51848
إصابة، كما أن إجمالي الحالات النشطة، بلغ 4138 حالة، وإجمالي المتعافين 47184 حالة، وإجمالي الوفيات 526 حالة وفاة.
وذكرت الصحة، أن إجمالي الحالات، التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 78 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 44 حالة.
وذكرت الصحة، أن إجمالي الحالات، التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 78 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 44 حالة.
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