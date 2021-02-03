التنمية بغزة: صرف مخصصات جرحى وشهداء مسيرات العودة اليوم الأربعاء

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رام الله - دنيا الوطن

اعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، أنه سيتم اليوم الأربعاء، صرف مخصصات جرحى وشهداء مسيرات العودة.



وأشارت الوزارة في تصريح لها، إلى أن عملة الصرف، ستكون من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الرابعة مساءً، في جميع فروع بنك البريد.