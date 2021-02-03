دولي

(كابينت) يناقش اليوم الملف النووي الإيراني

(كابينت) يناقش اليوم الملف النووي الإيراني
رام الله - دنيا الوطن
يعقد المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، (كابينت)، جلسة خاصة لمناقشة الملف النووي الإيراني، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، صباح الأربعاء، أن (كابينت) يعقد اليوم، جلسة خاصة؛ لمناقشة مواصلة إيران في تطبيق مشروعها النووي.

وقالت القناة: إن انعقاد (كابنيت)، يأتي لأول مرة منذ تنصيب الرئيس بايدن، وفي ظل تخوفات إسرائيلية، من عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي مع إيران

وبحسب السابعة، أكدت الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة لن تبدأ أي مباحثات مع إيران، حتى تستجيب وتطبق كافة الالتزامات بالاتفاق النووي.

ولفتت القناة إلى أن رئيس (موساد) يوسي كوهين، سيتوجه إلى واشنطن في الأيام القريبة المقبلة، وسيكون أول مسؤول إسرائيلي يلتقي بالرئيس بايدن.

يشار إلى أن إسرائيل، تمارس ضغوطاً على إدارة بايدن، للتأثير على بلورة اتفاق نووي جديد مع إيران، يشمل قيوداً على برنامجها النووي، والحد من تأثيرها في الشرق الأوسط.

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