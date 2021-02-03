مباشر | لقاء مع خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس

شؤون فلسطينية

(حماس): توقيع كوسوفو اتفاقية علاقات مع الاحتلال انتهاك لكل القرارات الدولية

(حماس): توقيع كوسوفو اتفاقية علاقات مع الاحتلال انتهاك لكل القرارات الدولية
رام الله - دنيا الوطن
استنكر الناطق باسم حركة (حماس) حازم قاسم، توقيع كوسوفو اتفاقية علاقات مع الاحتلال، وطلبها فتح سفارة لها في مدينة القدس.

وقال قاسم، في بيان وصل "دنيا الوطن": إن هذا التعهد من كوسوفو بفتح سفارة لها في مدينة القدس، هو انتهاك لكل القرارات الدولية والمواثيق الإنسانية.

وأوضح، أن هذا القرار من دولة مثل كوسوفو، يأتي بتشجيع من خطوات التطبيع، التي قامت بها بعض الأطراف العربية مع الاحتلال.

وشدد قاسم على أن مدينة القدس، ستبقى فلسطينية، وستظل هويتها عربية أصيلة، وكل محاولات الاحتلال، لن تغير من حقائق التاريخ شيئاً.

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