مستوطنون يقتحمون "مقام يوسف" في نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، خمسة مواطنين، فيما اقتحم مستوطنون "مقام يوسف" في نابلس.



وقالت مصادر أمنية: إن عشرات المستوطنين، اقتحموا "مقام يوسف" في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، بحماية جيش الاحتلال، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في المنطقة.



وفي السياق ذاته، قالت مصادر أمنية: إن قوات الاحتلال، اعتقلت الشاب عزام عماد جوابرة من داخل أحد المقاهي في بلدة عصيرة الشمالية.



إلى ذلك، قال رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم، إن قوات الاحتلال، اقتحمت البلدة، وداهمت عدداً من المنازل، واعتقلت أربعة شبان، وهم: ناصر أحمد الشاعر (19 عاماً)، ونصر الله أحمد الشاعر (19 عاماً)، وعاصم عبد المجيد دبابسة (20 عاماً)، ومالك مدحت كايد (20 عاماً).