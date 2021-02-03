الداخلية بغزة: استئناف العمل بـ (معبر رفح) في اليوم الثالث لفتحه بالاتجاهين

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غزة - دنيا الوطن

أفادت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، باستئناف العمل في (معبر رفح البري)، جنوبي قطاع غزة، في اليوم الثالث لفتحه بكلا الاتجاهين.



وأشارت الوزارة في تصريح لها، صباح اليوم الأربعاء، إلى أنه تم البدء بمغادرة حافلات المسافرين، باتجاه الجانب المصري، معلنة في الوقت ذاته، إحصائية حركة السفر عبر المعبر في اليوم الثاني لفتحه.



وأوضحت الوزارة، أن عدد المغادرين، بلغ 923 مسافراً، فيما بلغ عدد العائدين إلى قطاع غزة 529، والمرجعين 70 مسافراً.