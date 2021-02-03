الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من بلدة حزما شمال القدس

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 5 مواطنين من بلدة حزما شمال شرق القدس، بينهم شقيقان.



وقال مركز حزما الإعلامي: إن قوات الاحتلال، اعتقلت أحمد علي الخطيب (34 عاماً)، وعودة أحمد عسكر (25 عاماً)، وبشار عسكر الخطيب (25 عاماً)، والشقيقين قصي (19 عاماً)، وفادي حامد عامر الخطيب (16 عاماً)، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.



وأضاف، أن قوات الاحتلال، اعتدت على عائلة الشاب أحمد علي الخطيب، برشها بغاز الفلفل، ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم بالاختناق.