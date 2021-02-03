شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل محاميًا من كفر الديك في سلفيت

الاحتلال يعتقل محاميًا من كفر الديك في سلفيت
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، محامياً من بلدة كفر الديك في محافظة سلفيت.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت المحامي حسام الديك (30 عاماً)، واستولت على هاتفه النقال، بعد أن داهمت منزله في كفر الديك وفتشته وعبثت بمحتوياته.

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