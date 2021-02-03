الاحتلال يستهدف المزارعين والصيادين في قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، المزارعين والصيادين بالرصاص وفتحت خراطيم المياه صوب مراكب الصيادين واعتقلت أحد المواطنين في غزة.



وأفاد وصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل دخانية صوب أراضي المواطنين الزراعية في المنطقة الحدودية شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة وأجبرت المزارعين على ترك أراضيهم دون وقوع إصابات.



وهاجمت زوارق بحرية الاحتلال مراكب الصيادين في بحر منطقة السودانية، وفتحت خراطيم المياه صوبها وهي على بعد ثلاثة أميال بحرية، وأجبرت الصيادين على الخروج إلى شاطئ البحر دون أن يبلغ عن وقوع إصابات بين صفوف الصيادين.



وتتعمد قوات الاحتلال يومياً استهداف المزارعين في الأراضي الزراعية شمال وشرق القطاع بإطلاق الرصاص صوبهم والتوغل في أراضيهم وتجريفها وتخريب مزروعاتهم ومنعهم من فلاحتها، إضافة إلى تنغيص حياة الصيادين في بحر غزة، ومنعهم من ممارسة مهنة الصيد.



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