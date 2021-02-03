شؤون فلسطينية

دائرة الانتخابات بأريحا تُوضح آلية التسجيل وعقوبات التسجيل بأسماء أخرى

دائرة الانتخابات بأريحا تُوضح آلية التسجيل وعقوبات التسجيل بأسماء أخرى
رام الله - دنيا الوطن
أكد مدير دائرة الانتخابات المركزية في محافظة أريحا والأغوار، شوكت عاصي، أن التسجيل للانتخابات الفلسطينية، هو بشكل شخصي، وأنه حتى التسجيل الإلكتروني يتم عبر رقم هاتف المسجل الشخصي، وأنه إذا ثبت قيام شخص باستخدام أو تسجيل شخص آخر دون إذنه أو علمه، يتعرض للمساءلة القانونية، الى جانب الطعن بالتسجيل.

وأوضح عاصي، أن لجنة الانتخابات المركزية، سنوياً تقوم وفق آليات حديثة، وسجلات الأحوال المدنية لوزارة الداخلية الفلسطينية، تقوم بتحديث السجلات، وإضافة وتسجيل الأعمار التي بلغت السن القانوني للسجل الانتخابات، باستثناء السنة الحالية 2019-2020 وآخر التعديلات من حيث تغيير مكان السكن أو العمل، والتي تخول الناخب ممارسة حقه الانتخابي في هذا المركز أو ذاك، وفق آخر تعديل أو إثبات الإقامة في هذه المدينة أو تلك، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

ونبه عاصي من أن يوم 16 شباط/ فبراير الجاري، هو آخر يوم للتسجيل، للترشح للانتخابات الرئاسية أو التشريعية، منوهاً إلى أن يكون الترشح ضمن قائمة تحوي على أقل تقدير 16 مرشحاً و132 على أكثر تقدير، وهو عدد أعضاء المجلس التشريعي، الذين سيتم انتخابهم، وأنه سيتم فتح سجل لمن يريد الترشح للانتخابات من العاشر من شهر شباط/ فبراير، وحتى السادس عشر من الشهر نفسه، ولن يتمكن عضو مستقل واحد من الترشح للانتخابات، كما في السنوات الماضية، مبيناً أنه تم استحداث محكمة قضايا الانتخابات، التي ستكون متخصصة بمعالجة كل ما يتعلق بقضايا الانتخابات.

وشدد عاصي، على أن لجنة الانتخابات وكل أطقمها وكوادرها، سخرت كل الإمكانيات المادية والبشرية والتقنية، لتسهيل عملية التسجيل، والتأكد من مكان الاقتراع، وعلى جاهزية تامة للإجابة على استفسار أو تقديم تسهيل على المواطنين في هذا المجال، داعياً المواطنيين إلى ضرورة التسجيل، وتحديث البيانات لمن يرغب فيما يتعلق بالإقامة أو تغيير العنوان، وومارسة حقهم انتخاباً وترشحاً.

ولفت عاصي الانتباه إلى أن التسجيل للانتخابات، لا يعني المشاركة أو احتساب ذلك خلال عمليات الترشح أو الفرز لافتاً إلى أن السجلات الانتخابية للفترة السابقة، أشارت إلى أنه تم تسجيل قرابة 2.2 مليون مواطن في حين شارك في ممارسة حقه بالترشح أو الانتخاب 1.2 مليون مواطن، وهو عادة ما يثير اللغط عند البعض، مؤكداً على اهمية وضرورة ممارسة المواطن حقه بالانتخاب والترشح، وأن القانون الأساسي الفلسطيني كفل وضمن له ذلك.

وأوضح عاصي، أنه لإزالة الكثير من اللبس والغموض، فإن لجنة الانتخابات المركزية، باشرت بتنظيم ورش عمل وندوات؛ لحث المواطنين على التسجيل، ومن ثم ممارسة حقهم في الاقتراع في مختلف محافظات الوطن.

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