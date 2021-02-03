مسؤول إسرائيلي: سنزيد عدد السياح الإسرائيليين الذين يزورون المغرب





وأضاف المسؤول الإسرائيلي: "لا شك أن الرحلات المباشرة من شأنها أن تؤدي إلى زيادة ملموسة في حركة السياحة بين البلدين".



وأشار إلى أنه لقي حفاوة استقبال حميمة في المغرب، عند وصوله الأسبوع الماضي.



وأكد استعداد مكاتب الاتصال الإسرائيلية، لمواكبة الزيادة في أعداد السياح إلى المغرب.

رام الله - دنيا الوطنأكد القائم بأعمال مكتب الاتصال الإسرائيلي، دافيد غوفرين، أن حكومة نتنياهو، تتوقع أن تبدأ الرحلات الجوية المباشرة بين إسرائيل والمغرب، خلال شهرين.وذكر غوفرين في حديث للهيئة العامة للبث الإسرائيلي: "تم الاتفاق بين البلدين، ونتشاور حالياً حول الإجراءات"، مشيراً إلى مضاعفة عدد السياح الإسرائيليين، الذين يزورون المغرب.وقال: "كل الشركات الإسرائيلية، طلبت تسيير رحلات جوية إلى المغرب، وبدورها الخطوط الجوية المغربية، طلبت تسيير رحلات إلى تل أبيب أيضاً".