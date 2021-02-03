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تعرف على تفاصيل المنخفض الجوي الذي يضرب فلسطين غدًا

تعرف على تفاصيل المنخفض الجوي الذي يضرب فلسطين غدًا
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو صافياً الى غائم جزئي ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقاء الجو معتدلا  فوق المرتفعات الجبلية دافئا نسبيا في بقية المناطق ، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


هذه الليلة : يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم  وباردا ، والرياح شرقية الى شمالية  شرقية خفيفة الى  معتدلة تنشط احيانا  السرعة ، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الإمطار خاصة فوق المناطق الجنوبية والوسطى قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الخميس:، تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم  ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا نسبيا الى بارد وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على فترات فوق معظم المناطق تكون غزيرة و مصحوبة بعواصف رعدية احيانا ، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة السرعة ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة، يستمر تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ويكون الجو باردا نسبيا الى بارد وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على فترات فوق بعض المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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