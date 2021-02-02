شؤون فلسطينية

الصالح يلبي أولويات احتياجات الهيئات المحلية في محافظة طولكرم

الصالح يلبي أولويات احتياجات الهيئات المحلية في محافظة طولكرم
رام الله - دنيا الوطن
اطلع وزير الحكم المحلي على احتياجات العديد من الهيئات المحلية في محافظة طولكرم، واستجاب لمطالب الأهالي ورؤساء تلك الهيئات من المشاريع التطويرية والتنموية التي من شأنها أن تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. 

وزار الصالح بلدات بلعا، واكتابا، وعلار ، وصيدا وضاحية الرشيد، بعد أن التقى عدد آخر من الهيئات في المديرية، وناقش أولوياتهم منالمشاريع للعام 2021، وعدد من القضايا الهامة في مجالات التخطيط العمراني، والكهرباء، والمياه، وغيرها.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية اليوم الثلاثاء، لمحافظة طولكرم، استهلها بالدوام في مقر المديرية ولقاء العديد من المواطنين ورؤساء هيئات محلية، حيث استمع لاحتياجاتهم وناقش مشاكلهم وقضاياهم وأوعز بمتابعتها والعمل على معالجتها بشكل فوري.

واطلع الصالح على أبرز المشاريع التي نفذتها المجالس والبلديات خلال المرحلة السابقة، والاجراءات التي انخذتها من أجل مواجهة انتشارفيروس (كورونا) ومتابعاتها المستمرة مع المواطنين وكافة الجهات الرسمية والخاصة والأهلية للتغلب على الاضرار التي خلفتها الجائحة علىمختلف الأصعدة.

وكان الصالح قد التقى في مقر المحافظة، بمحافظ طولكرم عصام أبو بكر، بحضور رئيس بلدية طولكرم محمد يعقوب، حيث استعرض ابوبكر عددا مجموعة المشاريع التي تحتاجها المحافظة، وفي مقدمتها ضرورة العمل على رفع القدرة الكهربائية بطولكرم ومتابعة هذا الملف معجميع الجهات ذات العلاقة. 

وأثنى الصالح على الجهود التي تقوم بها لجنة الطوارئ في المحافظة للحد من تفشي فيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة هذاالوباء والتغلب عليه.


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