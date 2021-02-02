شؤون فلسطينية

المركز الفلسطيني يدين تدمير الاحتلال 28 مسكناً ومنشأة بالأغوار الشمالية وتشريد 85 مواطناً

المركز الفلسطيني يدين تدمير الاحتلال 28 مسكناً ومنشأة بالأغوار الشمالية وتشريد 85 مواطناً
رام الله - دنيا الوطن
أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح يوم الاثنين الموافق 1/2/2021، على تنفيذ عملية تدمير واسعة النطاق لممتلكات المواطنين في خربة حمصة الفوقا، في الأغوار الشمالية، شرقي محافظة طوباس. طالت عملية التدمير والمصادرة التي استمرت عدة ساعات، (28) مسكنًا ومنشأة، ما أدى إلى لتشريد 85 مواطنًا منهم 45 طفلًا. ويأتي ذلك في إطار تسارع وتيرة هدم المنازل وتدمير الممتلكات في الضفة الغربية والقدس الشرقية في الآونة الأخيرة، بهدف تنفيذ مخططات التطهير العرقي وطرد الفلسطينيين من أراضيهم لصالح مخططات الضم والتوسع الاستيطاني.

 ووفق تحقيقات المركز، ففي في حوالي الساعة 8:45 صباح المذكور أعلاه، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي يرافقها عربات الإدارة والتنظيم وجرافتان وعربات شاحنة عليها رافعات، خربة حمصة الفوقا، في الأغوار الشمالية، شرقي مدينة طوباس. على الفور شرع العمال المرافقون لقوات الاحتلال بهدم وتفكيك مساكن المواطنين وحظائر أغنامهم وتحميلها على العربات الشاحنة، ومصادرتها مع محتوياتها. طالت عملية التدمير 14 خيمة سكنية، و7 خيام و5 بركسات للمواشي، وهي مملوكة إلى 11 عائلة فلسطينية قوامها 85 مواطنًا، منهم 45 طفلاً، وباتوا جميعًا بلا مأوى. طلبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من السكان مرافقتهم لنقلهم إلى منطقه أخرى تقع في منطقة عين شبلي إلى الغرب من حاجز الحمرا في الأغوار الوسطى، إلاّ أن السكان رفضوا الرحيل عن المنطقة، وإثر ذلك هددتهم سلطات الاحتلال بأنها ستعود في اليوم التالي وتطردهم من منطقة حمصة نهائيًّا.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أقدمت بتاريخ 3/11/2020، على تنفيذ عملية تدمير واسعة النطاق لممتلكات المواطنين في خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية، شرقي محافظة طوباس، طالت 70 مسكناً ومنشأة، وأدت لتشريد 60 مواطنًا غالبيتهم من الأطفال.

وإذ يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عمليات التجريف ومصادرة الممتلكات، فإنه يحذر من خطورة المحاولات الإسرائيلية المتكررة الرامية لتهجير الفلسطينيين عن أراضيهم عبر هدم مساكنهم وتدمير ممتلكاتهم أو مصادرتها، ضمن سياسة فرض أمر واقع، بهدف إحكام السيطرة والسيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية.

 

ويذكر المركز بأن المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، حظرت النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص، أو نفيهم من مناطق سكناهم إلى أراضٍ أخرى، إلا في حال أن يكون هذا في صالحهم؛ بهدف تجنيبهم مخاطر النزاعات المسلحة. ونصت المادة (7-1-د) من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، على أن “إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان، متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق، أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين، يشكل جريمة ضد الإنسانية”. وبموجب المواد 6 و7 و8 من نظام روما الأساسي، فإن “الإبعاد أو النقل غير المشروعين”، يشكلان جريمة حرب.

 

ويدعو المركز المجتمع الدولي والهيئات الأممية لتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتدخل الفاعل لوقف جرائم قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين، والعمل على توفير الحماية لهم.

أخبار ذات صلة

الصالح يلبي أولويات احتياجات الهيئات المحلية في محافظة طولكرم

الصالح يلبي أولويات احتياجات الهيئات المحلية في محافظة طولكرم

شاهد: الرجوب يتحدث عن أجندة وملفات وهدف حوار القاهرة ويطالب الفصائل بتقليل التصريحات الإعلامية

شاهد: الرجوب يتحدث عن أجندة وملفات وهدف حوار القاهرة ويطالب الفصائل بتقليل التصريحات الإعلامية

الاحتلال يطلق النار من برج عسكري تجاه أراضي المواطنين جنوب القطاع

الاحتلال يطلق النار من برج عسكري تجاه أراضي المواطنين جنوب القطاع

&#34;الثقافة&#34; تطلق مشروع إنتاج الكتب الميسرة للمكفوفين

"الثقافة" تطلق مشروع إنتاج الكتب الميسرة للمكفوفين

قوى رام الله والبيرة تؤكد أهمية الحوار الوطني الذي سيجمع الفصائل بالقاهرة

قوى رام الله والبيرة تؤكد أهمية الحوار الوطني الذي سيجمع الفصائل بالقاهرة

محافظ سلطة النقد يبحث مع نقيب الصحفيين وضع المؤسسات الإعلامية في ظل (كورونا)

محافظ سلطة النقد يبحث مع نقيب الصحفيين وضع المؤسسات الإعلامية في ظل (كورونا)

الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة في ضواحي القدس

الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة في ضواحي القدس

الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة تنوي استئناف المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة تنوي استئناف المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الصالح يلبي أولويات احتياجات الهيئات المحلية في محافظة طولكرم

الصالح يلبي أولويات احتياجات الهيئات المحلية في محافظة طولكرم

المركز الفلسطيني يدين تدمير الاحتلال 28 مسكناً ومنشأة بالأغوار الشمالية وتشريد 85 مواطناً

المركز الفلسطيني يدين تدمير الاحتلال 28 مسكناً ومنشأة بالأغوار الشمالية وتشريد 85 مواطناً

الاحتلال يطلق النار من برج عسكري تجاه أراضي المواطنين جنوب القطاع

الاحتلال يطلق النار من برج عسكري تجاه أراضي المواطنين جنوب القطاع

&#34;الثقافة&#34; تطلق مشروع إنتاج الكتب الميسرة للمكفوفين

"الثقافة" تطلق مشروع إنتاج الكتب الميسرة للمكفوفين

قوى رام الله والبيرة تؤكد أهمية الحوار الوطني الذي سيجمع الفصائل بالقاهرة

قوى رام الله والبيرة تؤكد أهمية الحوار الوطني الذي سيجمع الفصائل بالقاهرة

محافظ سلطة النقد يبحث مع نقيب الصحفيين وضع المؤسسات الإعلامية في ظل (كورونا)

محافظ سلطة النقد يبحث مع نقيب الصحفيين وضع المؤسسات الإعلامية في ظل (كورونا)

الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة في ضواحي القدس

الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة في ضواحي القدس

مستوطنون ينصبون بيتاً متنقلاً في أراضي بتير غرب بيت لحم

مستوطنون ينصبون بيتاً متنقلاً في أراضي بتير غرب بيت لحم

منوعات

شاهد: أحمد فهمي &#34;لدي عقدة من الفقر&#34;

شاهد: أحمد فهمي "لدي عقدة من الفقر"

شاهد: منة عرفة تثير ضجة على مواقع التواصل بسبب جلسة تصوير لها

شاهد: منة عرفة تثير ضجة على مواقع التواصل بسبب جلسة تصوير لها

شاهد: بسمة بوسيل بصورة جريئة وتغطي نفسها بالورود

شاهد: بسمة بوسيل بصورة جريئة وتغطي نفسها بالورود

داليا مصطفى &#34;زوجي شريف سلامة سيقتلني&#34;.. فما القصة ؟

داليا مصطفى "زوجي شريف سلامة سيقتلني".. فما القصة ؟

شاهد: نادين نجيم تثير التساؤلات بتعليق رومانسي.. هل بدأت بعلاقة حب جديدة ؟

شاهد: نادين نجيم تثير التساؤلات بتعليق رومانسي.. هل بدأت بعلاقة حب جديدة ؟

بعد تعرضها لحادث أليم.. تامر حسني يساعد معجبة بإستعادة ذاكرتها

بعد تعرضها لحادث أليم.. تامر حسني يساعد معجبة بإستعادة ذاكرتها

شاهد: الدكتورة خلود لا تميز إبنتها.. والمربية تنقذها

شاهد: الدكتورة خلود لا تميز إبنتها.. والمربية تنقذها

شاهد: برجر بالذهب.. أمل الأنصاري تشعل مواقع التواصل الاجتماعي غضبًا

شاهد: برجر بالذهب.. أمل الأنصاري تشعل مواقع التواصل الاجتماعي غضبًا

شاهد: تغير صادم في شكل وفاء موصللي.. والجمهور يعلق

شاهد: تغير صادم في شكل وفاء موصللي.. والجمهور يعلق

لأول مرة.. أشرف زكي يكشف سبب تبرئة محمد رمضان من أزمة المطرب &#34;الإسرائيلي&#34;

لأول مرة.. أشرف زكي يكشف سبب تبرئة محمد رمضان من أزمة المطرب "الإسرائيلي"

عربي

و&#34;ربما البحرين&#34;.. نتنياهو يُعلن نيته إجراء زيارة سريعة للإمارات

و"ربما البحرين".. نتنياهو يُعلن نيته إجراء زيارة سريعة للإمارات

مسؤول إسرائيلي: الرحلات الجوية مع المغرب ستبدأ خلال شهرين

مسؤول إسرائيلي: الرحلات الجوية مع المغرب ستبدأ خلال شهرين

لبنان يسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بفيروس (كورونا)

لبنان يسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بفيروس (كورونا)

الأردن: تسجيل ثماني وفيات و1132 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الأردن: تسجيل ثماني وفيات و1132 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية