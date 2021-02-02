الاحتلال يطلق النار من برج عسكري تجاه أراضي المواطنين جنوب القطاع

أطلقت قوات الاحتلال هذه الليلة، النار من برج عسكري، تجاه أراضي المواطنين جنوب قطاع غزة.









وذكرت مصادر محلية، في وقت متأخر من مساء اليوم الثلاثاء، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار من برج عسكري، تجاه أراضي المواطنين شرقي بلدة خزاعة، شرقي محافظة خانيونس، جنوب القطاع.