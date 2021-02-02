شؤون فلسطينية

"الثقافة" تطلق مشروع إنتاج الكتب الميسرة للمكفوفين

"الثقافة" تطلق مشروع إنتاج الكتب الميسرة للمكفوفين
رام الله - دنيا الوطن
اطلقت وزارة الثقافة، مشروع إنتاج الكتب الميسرة للمكفوفين وضعاف البصر الذي يشمل طباعة الكتب وتقنيات صوتية، وذلك بدعم من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، التابعة للأمم المتحدة والذي تنفذه جمعية فلسطين للمكفوفين.

ويأتي التعاون المشترك بين الوزارة ومنظمة (الويبو) لتوفير فضاءات وفرص تدعم حق الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر في المطالعة والتحصيل المعرفي والوصول إلى الكتب والمواد الأدبية والعلمية الميسرة، ما يعد خطوة هامة على طريق تكريس المشاركة الفعلية لهذه الفئة في الحركة الثقافية والأدبية على المستويين الوطني والدولي، ما يفتح أبواباً واسعة للاطلاع والمعرفة أمامهم وادماجهم مع الشرائح الثقافية المختلفة، وتوفير الكتب لهم بالصيغ الميسرة.

وقالت مدير دائرة حق المؤلف في وزارة الثقافة، نداء فسيسي: إن هذا التعاون يأتي في سياق تنفيذ سلسلة من الأنشطة الهادفة، منها تشجيع الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر على القراءة وتدريبهم على استعمال التقنيات والبرامج ذات العلاقة، وإنشاء مكتبة مختصة بالكتب الميسرة وتدريب الطلاب الجامعيين على مهارات إنتاجها.

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