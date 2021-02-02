شؤون فلسطينية

محافظ سلطة النقد يبحث مع نقيب الصحفيين وضع المؤسسات الإعلامية في ظل (كورونا)

محافظ سلطة النقد يبحث مع نقيب الصحفيين وضع المؤسسات الإعلامية في ظل (كورونا)
صحفي فلسطيني - أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
بحث محافظ سلطة النقد، د. فراس ملحم، مع نقيب الصحفيين، ناصر أبو بكر، ومعمر عرابي، بحضور نائب المحافظ، محمد مناصرة، تأثير جائحة (كورونا) على قطاع الإعلام في فلسطين، واستمرارية عمل المؤسسات الإعلامية، وإمكانية الاستفادة من صندوق (استدامة) الذي تديره سلطة النقد.

وأكد المحافظ، على أهمية دور الإعلام، وتقدير سلطة النقد لجهودهم في جميع الظروف، وخاصة الاستنثائية منها كالجائحة الصحية الحالية، وشكرهم على تغطيتهم المستمرة، بالرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية.

وأشار الى أن سلطة النقد، قد أطلقت صندوق (استدامة) لدعم القطاعات الأكثر تضرراً من الجائحة؛ لضمان استمرارية عملها واستمرارية العجلة الاقتصادية، وأن قطاع الإعلام يعتبر من القطاعات التي تضررت فعلياً، ويمكنهم الاستفادة من صندوق (استدامة) وفقاً للمعايير المعتمدة.

واستعرض نقيب الصحافيين، وضع المؤسسات الإعلامية، وما تسببت به الجائحة من أضرار مالية، والذي يعود الى إنخفاض عدد المعلنين، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بديلاً عن وسائل الإعلام المحلية.

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