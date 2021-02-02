الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة في ضواحي القدس



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه وخلال النشاط الشرطي المستمر للشرطة القضائية ومركز شرطة جنوب شرق القدس ومركز الرام في ملاحقة الفارين من وجه العدالة قبضت على 12 شخصاً صادر بحقهم 14 أمر حبس ومذكرات قضائية لعدم دفع الدين بلغت 200 ألف شيكل.



وأضافت الشرطة، أنه تم التحفظ على المقبوض عليهم لحين إحالتهم إلى جهة الإختصاص لمتابعة الإجراءات القانونية اللآزمة بحقهم أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة مساء اليوم على 12 مطلوباً للعدالة صادر بحقهم 14 أمر حبس ومذكرات قضائية بلغت قيمتها المالية 200 ألف شيكل في منطقة جنوب شرق وشمال القدس.