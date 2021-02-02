الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة تنوي استئناف المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس: إننا "نخطط لتجديد المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، لأن في ذلك مصلحة أمريكية".





وأضاف: "لم يؤد أسلوب الإدارة السابقة، بوقف تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني، إلى أي تقدم سياسي، ولم يحرز تنازلات من القيادة الفلسطينية، بل أضر فقط بالمواطنين الفلسطينيين".



وكان عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، حسين الشيخ: قال أمس الاثنين: إنه أجرى يوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً مع هادي عمرو، مسؤول الملف الفلسطيني الإسرائيلي، في وزارة الخارجية الأمريكية.



وأضاف في تغريدة عبر (تويتر): بأنه تم التباحث في العلاقات الثنائية والوضع السياسي، وآخر التطورات الراهنة.



ووصف الشيخ الحديث بـ "الإيجابي" فيما تم الاتفاق على استمرار التواصل.

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء: إن الولايات المتحدة، تنوي استئناف المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.