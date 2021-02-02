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دولي

روسيا: محكمة تأمر بسجن المعارض أليكسي نافالني ثلاث سنوات ونصف

روسيا: محكمة تأمر بسجن المعارض أليكسي نافالني ثلاث سنوات ونصف
معارض روسي حكم عليه بالسجن
رام الله - دنيا الوطن
أمرت محكمة في موسكو اليوم الثلاثاء، بسجن المعارض الروسي أليكسي نافالني مستندة إلى حكم سابق بحقه مع وقف التنفيذ، الأمر الذي دفع أنصاره إلى توجيه دعوة للتظاهر احتجاجا.

وقالت القاضية ناتاليا ريبنيكوفا: إن على المعارض أن يمضي في السجن ثلاثة أعوام ونصف عام بموجب الحكم السابق الصادر العام 2014، تحذف منها الأشهر التي أمضاها في الإقامة الجبرية في ذلك العام.

واعتبرت المحكمة أن المعارض انتهك شروط المراقبة القضائية التي أرفقت بعقوبته، الأمر الذي تمت الإشارة إليه أيضا في طلبي مصلحة السجون والنيابة، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

وعلى نافالني أن يمضي عامين ونصف عام في السجن، وفق منظمته صندوق مكافحة الفساد التي دعت إلى تظاهرة فورية في موسكو.

وكتبت المنظمة على (تويتر): "ارسل اليكسي نافالني الى السجن لعامين ونصف عام. سنتجمع في وسط موسكو فورا، نحن في انتظاركم".

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