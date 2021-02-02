مستوطنون ينصبون بيتاً متنقلاً في أراضي بتير غرب بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
نصب مستوطنون، اليوم الثلاثاء، بيتاً متنقلاً (كرفان)، في أراضي بلدة بتير، غرب بيت لحم.
وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية: إن مستوطنين، نصبوا (كرفان) في موقع "الحنجلية" على أراض مملوكة لعائلة عوينة بمنطقة الخمار شمال بتير.
نصب مستوطنون، اليوم الثلاثاء، بيتاً متنقلاً (كرفان)، في أراضي بلدة بتير، غرب بيت لحم.
وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية: إن مستوطنين، نصبوا (كرفان) في موقع "الحنجلية" على أراض مملوكة لعائلة عوينة بمنطقة الخمار شمال بتير.
وأضاف: أن هذه هي المرة الرابعة، التي يتم فيها نصب بيوت متنقلة في المنطقة نفسها، البالغ مساحتها نحو 150 دونماً، بهدف الاستيلاء عليها لإقامة بؤرة استيطانية.
التعليقات