مستوطنون ينصبون بيتاً متنقلاً في أراضي بتير غرب بيت لحم





وأضاف: أن هذه هي المرة الرابعة، التي يتم فيها نصب بيوت متنقلة في المنطقة نفسها، البالغ مساحتها نحو 150 دونماً، بهدف الاستيلاء عليها لإقامة بؤرة استيطانية.





رام الله - دنيا الوطننصب مستوطنون، اليوم الثلاثاء، بيتاً متنقلاً (كرفان)، في أراضي بلدة بتير، غرب بيت لحم.وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية: إن مستوطنين، نصبوا (كرفان) في موقع "الحنجلية" على أراض مملوكة لعائلة عوينة بمنطقة الخمار شمال بتير.