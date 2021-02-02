شؤون فلسطينية

مستوطنون ينصبون بيتاً متنقلاً في أراضي بتير غرب بيت لحم

مستوطنون ينصبون بيتاً متنقلاً في أراضي بتير غرب بيت لحم
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نصب مستوطنون، اليوم الثلاثاء، بيتاً متنقلاً (كرفان)، في أراضي بلدة بتير، غرب بيت لحم.

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية: إن مستوطنين، نصبوا (كرفان) في موقع "الحنجلية" على أراض مملوكة لعائلة عوينة بمنطقة الخمار شمال بتير.

وأضاف: أن هذه هي المرة الرابعة، التي يتم فيها نصب بيوت متنقلة في المنطقة نفسها، البالغ مساحتها نحو 150 دونماً، بهدف الاستيلاء عليها لإقامة بؤرة استيطانية.

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