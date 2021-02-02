"الصحة" بغزة تكشف حصيلة إصابات فيروس (كورونا) ليوم الثلاثاء بالقطاع











غزة - دنيا الوطنأفادت وزارة الصحة بغزة، بتسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الدورة الثانية ليوم الثلاثاء.وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: بأنه بذلك يكون العدد الكلي للإصابات 178 إصابة، بعد فحص 1952 عينة بنسبة إصابة 9.1%.