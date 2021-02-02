اشتية يدين التهجير القسري لأهالي قرية "حمصة الفوقا" بالأغوار الشمالية

جانب من التهجير في القرية

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رام الله - دنيا الوطن

أدان رئيس الوزراء، محمد اشتية، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي، على تنفيذ عملية تهجير قسري لإحدى عشرة أسرة من عائلتي العواودة، وأبو لكباش في قرية حمصة الفوقا البقيعة في الأغوار الشمالية، وذلك عبر القيام بهدم مساكنهم ومنشآتهم ومصادرة خيمهم وممتلكاتهم وبركساتهم وحظائر الأغنام، التي تعود للعائلتين، وتتكون من 85 فرداً.



ووصف رئيس الوزراء، العملية بإرهاب الدولة المنظم، الذي ينطوي على تطهير عرقي لأصحاب الأرض الأصليين لصالح المستوطنين الطارئين، في إطار المزايدات التي تسبق الانتخابات الإسرائيلية الرابعة، التي يدفع شعبنا ثمنها من أرضه وممتلكاته ووجع معاناته.



وطالب رئيس الوزراء، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل، لإدانة تلك العملية، وتوفير الحماية للمواطنين في القرى والبلدات والخرب، التي تتعرض لأوسع عملية هدم لمساكنهم ومصادرة لأراضيهم.



كما طالب رئيس الوزراء، الإدارة الأمريكية الجديدة، بترجمة أقوالها إلى أفعال، بحماية حل الدولتين من خطر الاستيطان، وتنفيذ القرار الصادر عن مجلس الأمن رقم 2334 الذي يدين الاستيطان ويدعو إلى وقفه.